L’attività venatoria rappresenta un momento di confronto tra diverse realtà, coinvolgendo aspetti economici, ambientali e culturali. I cacciatori praticano questa attività in diverse regioni, rispettando regolamenti specifici e periodi stabiliti. Le associazioni di categoria organizzano eventi e campagne di sensibilizzazione, mentre le autorità monitorano le attività per garantire il rispetto delle norme.

L'attività venatoria come punto di incontro tra economia, cura dell'ambiente e cultura gastronomica. È il contesto in cui arriva EOS Show 2026, la manifestazione dedicata a caccia, tiro sportivo, turismo e vita all'aria aperta che dal 28 al 30 marzo approderà per la prima volta alle Fiere di Parma, nel cuore della Food Valley. Un mondo dal fatturato miliardario e oltre 88mila occupati solo in Italia, che si intreccia con un settore outdoor da 11,7 miliardi - compreso l'export- collegando natura, industria e tradizioni locali in modo più complesso di quanto si immagini. I numeri aiutano a inquadrare le proporzioni. Secondo una stima Nomisma del 2023, il sistema venatorio italiano genera oltre 8 miliardi di euro l'anno, tra spesa diretta dei praticanti e indotto delle attività produttive collegate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’attività venatoria punto d’incontro tra cibo ed ambiente

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Aggiornamenti e notizie su attività venatoria

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ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL 15/03/2026 Il Gruppo delle GPG vigilanza WWF Italia del nucleo di Napoli ha svolto come di consueto la sua attività di vigilanza venatoria, zoofila ed ambientale sul territorio provinciale. L’oggetto dell’interesse delle guardie è s - facebook.com facebook