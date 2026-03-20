L’attività venatoria punto d’incontro tra cibo ed ambiente

Da liberoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attività venatoria rappresenta un momento di confronto tra diverse realtà, coinvolgendo aspetti economici, ambientali e culturali. I cacciatori praticano questa attività in diverse regioni, rispettando regolamenti specifici e periodi stabiliti. Le associazioni di categoria organizzano eventi e campagne di sensibilizzazione, mentre le autorità monitorano le attività per garantire il rispetto delle norme.

L'attività venatoria come punto di incontro tra economia, cura dell'ambiente e cultura gastronomica. È il contesto in cui arriva EOS Show 2026, la manifestazione dedicata a caccia, tiro sportivo, turismo e vita all'aria aperta che dal 28 al 30 marzo approderà per la prima volta alle Fiere di Parma, nel cuore della Food Valley. Un mondo dal fatturato miliardario e oltre 88mila occupati solo in Italia, che si intreccia con un settore outdoor da 11,7 miliardi - compreso l'export- collegando natura, industria e tradizioni locali in modo più complesso di quanto si immagini. I numeri aiutano a inquadrare le proporzioni. Secondo una stima Nomisma del 2023, il sistema venatorio italiano genera oltre 8 miliardi di euro l'anno, tra spesa diretta dei praticanti e indotto delle attività produttive collegate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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