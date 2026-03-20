Un attivista ha bruciato un'immagine di Meloni durante una trasmissione televisiva condotta da Del Debbio. La scena è stata ripresa in un video che ha suscitato reazioni online. La stessa persona, appartenente a un gruppo di persone che avevano partecipato a una protesta in piazza, ha espresso parole ritenute deliranti a giustificazione dell’atto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni manifestanti.

La pochezza di chi giustifica il rogo di un’immagine con Meloni e Nordio nelle parole deliranti di questa ragazza, nel gruppo di chi ha fatto questa bravata in piazza. Due frammenti di una intervista surreale che Del Debbio ha fatto benissimo a far realizzare con la “gentildonna” che fornisce spiegazioni piuttosto idiote alla sua azione. La cosa penosa è che non sembra rendersi conto della gravità del gesto e della stupidità delle sue motivazioni. E’ bene ascoltare chi vorrebbe dare lezioni di democrazia. La ragazza che ha appiccato l’immagine della presidente del Consiglio spiega subito il senso del gesto: “Noi abbiamo bruciato quelle immagini perché crediamo che in questo momento il governo Meloni ha un po’ paura dei giovani di questo paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’attivista che ha bruciato la foto della Meloni in studio da Del Debbio fa una figura barbina (video)

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