Nella giornata di ieri, si sono verificati bombardamenti da parte di forze americane e israeliane contro obiettivi in Iran, azione che ha suscitato reazioni internazionali. La comunità internazionale ha condannato l’attacco, considerandolo una violazione delle norme sul diritto internazionale. L’operazione ha coinvolto dispositivi militari di entrambe le parti e ha portato a tensioni crescenti nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato le motivazioni alla base dell’azione.

La assoluta illegalità dei bombardamenti americani e israeliani sull’Iran è fuori discussione. La necessità di difendere gli americani (e gli europei, che non l’avevano chiesto), asserita da Trump nel suo annuncio del 28 febbraio, è chiaramente una menzogna. In mancanza di una minaccia, non si tratta neanche di una guerra preventiva. Lo è tutt’al più per Israele. Ma la guerra preventiva è comunque illegale, a meno che non prevenga un attacco imminente. Finalità confuse, irrealistiche Le motivazioni di Israele sono evidenti: vendicarsi per il sostegno fornito dall’Iran a Hamas e a Hezbollah, completare l’annientamento del programma nucleare... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’attacco all’Iran: una pugnalata agli Alleati e un regalo a Mosca (di F. Bascone)

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