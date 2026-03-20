L’atleta ha un defibrillatore ma può gareggiare anche in Italia Nuove speranze per Edoardo Bove

Un atleta ha un defibrillatore e può comunque gareggiare anche in Italia. Recentemente, ha segnato un gol in Inghilterra, segnando una ripresa dopo un episodio di malore. La sua presenza in campo rappresenta un passo avanti per chi utilizza dispositivi di emergenza durante le competizioni sportive. La partita si è svolta senza problemi, dimostrando che l’atleta può continuare a competere.

Padova, 20 marzo 2026 – Edoardo Bove segna in Inghilterra. È il gol della rinascita dopo il malore, il defibrillatore e l’arrivederci forzato al calcio italiano. Mentre il centrocampista, ex Fiorentina e Roma, torna a esultare con la maglia del Watford, in Italia accade qualcosa che segna un precedente destinato a cambiare la storia della medicina sportiva: l’ospedale di Padova concede, per la prima volta nel nostro Paese, l’idoneità agonistica a un atleta con defibrillatore sottocutaneo. È uno sciatore diciassettenne veneziano, già tornato a gareggiare e vincere. Soffre della sindrome di Brugada, un disturbo elettrico del cuore che può scatenare aritmie fatali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’atleta ha un defibrillatore, ma può gareggiare (anche in Italia). Nuove speranze per Edoardo Bove Articoli correlati Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in ItaliaDopo 13 mesi dall’arresto cardiaco in campo, Edoardo Bove ha rescisso il suo contratto con la Roma e si avvicina il suo ritorno in campo: c'è il... Edoardo Bove torna a giocare: con la maglia del Watford e un defibrillatore sottocutaneo. “Non vedo l’ora”LONDRA – “Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Contenuti utili per approfondire Edoardo Bove Temi più discussi: L’atleta ha un defibrillatore, ma può gareggiare (anche in Italia). Nuove speranze per Edoardo Bove; Edoardo Bove, il cuore altrove: Il mio gol per Martina, lo sognavo da un anno; Il gol che non si scorda mai: Bove segna con il Watford, la prima rete dopo l'arresto cardiaco; Bove, una notte speciale: il primo gol col Watford in Championship. Bentornato Edoardo Bove: un goal per lasciarsi alle spalle dubbi e paureDal come faccio? alla risposta sul campo: il ritorno che vale più di qualsiasi risultato. msn.com Il video del ritorno al gol di Edoardo Bove dopo il maloreEdoardo Bove segna il primo gol dopo l’arresto cardiaco: vittoria del Watford e emozione condivisa con famiglia e tifosi. blitzquotidiano.it Edoardo Bove, il gol della rinascita. L'assist arriva dalle Marche grazie al professor Dello Russo Leggi qui - facebook.com facebook Edoardo Bove, il cuore altrove: “Il mio gol per Martina, lo sognavo da un anno” x.com