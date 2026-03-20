I carabinieri della provincia di Latina hanno eseguito controlli in un allevamento a Pontinia. Durante l’operazione, è stato denunciato e multato un uomo di 50 anni. Le verifiche sono state condotte nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato. Nessun’altra persona o dettaglio aggiuntivo è stato reso noto.

I carabinieri della provincia di Latina, nell’ambito delle loro attività di contrasto al fenomeno del caporalato, hanno recentemente effettuato controlli approfonditi in un allevamento situato a Pontinia. Durante queste operazioni, è emersa una serie di irregolarità che hanno portato alla denuncia dell’imprenditore, il quale è il titolare dell’azienda agricola. Si tratta di un uomo di 50 anni che, oltre alla denuncia, ha ricevuto una multa significativa di 4.800 euro. Irregolarità riscontrate dai Carabinieri. Le irregolarità rilevate dai militari della stazione di Pontinia, coadiuvati dal Nucleo ispettorato del lavoro, hanno riguardato principalmente i requisiti di igiene e sicurezza all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: controlli in allevamento a Pontinia, denunciato e multato un 50enne

Articoli correlati

Controlli della Polizia, denunciato un giovane armato e sanzionato un 50enne per drogaTrattandosi di uno strumento classificato dalla normativa vigente come arma bianca, di cui è severamente vietato il porto, il giovane è stato...

Ercolano, scoperto allevamento abusivo cani: denunciato 25enneUn allevamento abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Ercolano, in provincia di Napoli.