L’arredo diventa un racconto personale

Su un divano si staglia un quadro di Napoli, un puzzle artistico incorniciato che racconta una città. Accanto, un giradischi riproduce le canzoni di Loretta Goggi, creando un’atmosfera intima e ricca di ricordi. La scena combina elementi di arte e musica, offrendo uno sguardo personale su uno spazio domestico.

S opra il divano, un puzzle artistico incorniciato ritrae Napoli, a fianco un giradischi che diffonde le note di un vecchio successo di Loretta Goggi. Chi abita questo spazio è Giulia, una graphic designer di ventiquattro anni che negli ultimi mesi ha scelto di tagliare le spese per le cene al ristorante, i viaggi e l’abbigliamento, pur di circondarsi di questi oggetti. Quella di Giulia non è una storia isolata, ma il simbolo della GenZ che, nonostante la precarietà economica, ha deciso di investire in acquisti consapevoli capaci di trasformare la casa da semplice spazio decorativo a una vera e propria dichiarazione di identità. Come trasformare la propria casa in un luogo di pace e riflessione X La casa per la GenZ è la nuova identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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