L’Arezzo questa sera affronta il Bra nella speranza di allungare a cinque punti sull’Ascoli, con l’obiettivo di creare un vantaggio più ampio in classifica. La formazione toscana, guidata da Bucchi, rilancia Iaccarino e si affida alle prestazioni di Pattarello, considerato il miglior elemento della squadra. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica prima dello scontro diretto previsto per la fine di marzo.

di Andrea Lorentini Battere il Bra per allungare a +5 sull’Ascoli e garantirsi un margine di relativa sicurezza e maggiore tranquillità in vista dello scontro diretto del 30 marzo. Non ha alternative alla vittoria questa sera l’ sul sintetico di Sestri Levante: gli amaranto devono approfittare in pieno del turno di riposo dei marchigiani per rafforzare il primato dopo che nelle ultime settimane hanno visto assottigliarsi il vantaggio. Bucchi alla vigilia non ha parlato e così sensazioni e stati d’animo del gruppo possono essere soltanto interpretati. Di sicuro c’è grande concentrazione e consapevolezza di come i 90 minuti in terra ligure siano cruciali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo stasera può andare a +5. Bucchi col Bra rilancia Iaccarino e punta tutto sul miglior Pattarello

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