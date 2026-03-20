L’Ara si rivela | la policromia di Augusto rivive tra luci e tecnologia

L’Ara si apre al pubblico con un nuovo progetto multimediale che combina videomapping e narrazione sonora, offrendo un'esperienza immersiva e visivamente ricca. La tecnologia viene utilizzata per evidenziare la policromia di Augusto, rendendo visibile dettagli che prima erano meno evidenti. L’iniziativa coinvolge visitatori e appassionati, portandoli a scoprire l’opera attraverso un percorso che integra luci, suoni e immagini.

Cosa: L’Ara si rivela, un nuovo progetto multimediale e immersivo di videomapping e narrazione sonora.. Dove e Quando: Museo dell’Ara Pacis, Roma. Dal 27 marzo 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera.. Perché: Per scoprire i colori originali del monumento augusteo e la sua storia millenaria attraverso proiezioni spettacolari.. Il candore del marmo lunense, che per secoli ha caratterizzato l’immaginario collettivo dell’Ara Pacis Augustae, sta per cedere il passo a un’esplosione di colori scientificamente ricostruiti. Dal 27 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis inaugura L’Ara si rivela, un’esperienza multimediale che promette di trasformare radicalmente la percezione di uno dei monumenti più iconici dell’antica Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’Ara si rivela: la policromia di Augusto rivive tra luci e tecnologia Articoli correlati L’Ara si rivela: al via il nuovo progetto multimediale al Museo dell’Ara Pacis dal 27 marzo 2026L’ARA SI RIVELA Dal 27 marzo 2026 al via il nuovo progetto multimediale che offrirà ai visitatori un’affascinante visita immersiva alla scoperta del... Aci Bonaccorsi, la piazza diventa “intelligente”: musica, luci e tecnologia tra gli alberiAci Bonaccorsi guarda al futuro senza rinunciare al fascino dei suoi spazi di incontro. Tutto quello che riguarda L'Ara si rivela la policromia di... Temi più discussi: L'Ara si rivela con il nuovo progetto multimediale; Un videomapping ricostruisce i colori dell'Ara Pacis; Roma, L’Ara si rivela: dal 27/3 al via nuovo progetto multimediale all’Ara Pacis; Il Museo dell’Ara Pacis come non lo avete mai visto: il poema di marmo si fa luce. L’Ara si rivela, nuovo progetto multimediale al Museo dell'Ara PacisGrazie a un nuovo progetto multimediale, da venerdì 27 marzo presso il Museo dell’Ara Pacis, romani e turisti potranno fruire di una affascinante esperienza immersiva alla scoperta di uno dei ... romatoday.it L’Ara si rivela: il progetto multimediale alla scoperta del monumento augusteoGrazie a un nuovo progetto multimediale, da venerdì 27 marzo 2026 presso il Museo dell'Ara Pacis, romani e turisti potranno fruire di una affascinante esperienza alla scoperta di uno dei monumenti sim ... arte.go.it Piazza D'Ara Coeli - facebook.com facebook Triplice fischio al Dall'Ara Al vantaggio di Bernardeschi, ha risposto Pellegrini #BolognaRoma #UEL x.com