Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un documento in cui si chiede agli Orionini di mantenere la presenza a Copparo. La delibera, condivisa da tutte le forze politiche, si riferisce all’annuncio di ritiro dell’Ordine dalla città dopo oltre 75 anni di attività. La decisione è stata presa senza voti contrari o astensioni.

Ancora una volta, don Orione unisce la politica. È stato infatti approvato all’unanimità un atto condiviso da tutte le forze politiche, in cui si chiede un ripensamento rispetto all’annunciato ritiro dell’Ordine da Copparo dopo oltre 75 anni. A farsi portavoce di questo sentimento di malumore è stato l’intero Consiglio comunale che, nella seduta dell’altro ieri, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche, attraverso il quale si esorta a un ripensamento di una decisione che impoverirebbe il territorio. Nel documento è stato ricordato lo stretto legame che da oltre 75 anni unisce Copparo all’Ordine di Don Orione (Piccola Opera della Divina Provvidenza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello del consiglio comunale: "Gli Orionini rimangano a Copparo"

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