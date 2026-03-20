L’apparizione di Netanyahu e la follia al potere

Dopo giorni di video controversi che sostenevano la sua presenza, il primo ministro israeliano ha partecipato a una conferenza stampa a Tel Aviv. Durante l'evento, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti, mantenendo un atteggiamento formale e riservato. La conferenza è stata l’unica occasione ufficiale in cui Netanyahu si è confrontato pubblicamente con i media dopo le recenti polemiche.

Dopo tanti giorni di video bizzarri che avrebbero dovuto dimostrare che il premier israeliano era ancora vivo, Tel Aviv si è decisa a organizzare una conferenza stampa in cui Netanyahu si è confrontato con dei giornalisti, pur se di stretta osservanza. “Sono vivo”, ha rivendicato all’inizio della sua apparizione. Certo, come prova che le voci sul suo decesso erano false sarebbe bastato che in questi giorni intervenisse in un Gabinetto di guerra, presieduti invece dal ministro della Difesa Israel Katz, l’unico esponente del governo che negli ultimi tempi si è mostrato attivo e loquace. Ma al di là della tortuosità della politica israeliana, resta il contenuto dell’intervista. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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