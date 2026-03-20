L’ansia da guerra fa volare gli ascolti tv notturni boom per notizie e film horror

L'ansia legata alla guerra sta portando a un aumento degli ascolti televisivi durante le ore notturne, con un incremento significativo di audience per notizie e film horror. Gli italiani, preoccupati per i recenti sviluppi, trascorrono più tempo davanti agli schermi in orari tardi, cercando informazioni o cercando di distrarsi con contenuti spaventosi. La situazione si riflette sui dati di ascolto delle emittenti televisive.

(Adnkronos) – La guerra inquieta gli italiani, che già avevano altri problemi (lavoro, caro vita, insicurezza), al punto da condizionare anche il consumo notturno della tv. Secondo una ricerca di OmnicomMediaGroup realizzata per il quotidiano 'Libero', che ogni giorno monitora i trend degli ascolti, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del conflitto in Iran, avvenuto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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