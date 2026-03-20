Noa Lang ritorna a Napoli dopo aver subito un grave infortunio durante una partita contro il Liverpool. L’olandese ha riportato un taglio profondo al dito causato dall’impatto con i tabelloni posizionati alla fine del campo. L’episodio ha sorpreso tutti, lasciando senza parole i presenti all’incontro. La sua ripresa è ora al centro dell’attenzione, mentre si attende di conoscere le prossime mosse del calciatore.

Ha sconcertato tutti lo sfortunatissimo infortunio accaduto a Noa Lang. L’olandese è stato vittima di un taglio al dito molto profondo a seguito dell’impatto con i tabelloni alla fine del campo durante la partita contro il Liverpool. Il giocatore, per fortuna, ha scongiurato conseguenze gravissima con un’operazione immediata. Secondo “ Il Mattino “, questa sarà l’occasione anche per tornare a Napoli. Lang torna a Napoli durante la convalescenza. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Noa Lang passerà parte della convalescenza a Napoli, dove ha mantenuto base fissa che la cessione in Turchia è avvenuta soltanto in prestito. Si tratterà, quindi, di un ritorno solo di passaggio, ma senza escludere alcuno scenario futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang torna a Napoli dopo l’infortunio: svelata la scelta del calciatore

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