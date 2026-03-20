Lancia a terra più di 50 grammi di cocaina e si nasconde tra le auto parcheggiate | arrestato

Da bergamonews.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Ciserano dopo aver lanciato a terra oltre 50 grammi di cocaina e essersi nascosto tra le auto parcheggiate. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Tenenza di Zingonia, che stanno portando avanti un’intensa attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato fermato sul posto e portato in caserma.

Ciserano. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Tenenza di Zingonia. Nel pomeriggio di martedì 17 marzo i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato E.Y., 26enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato intorno alle 15,30 in via Circonvallazione Nord a Ciserano, un’area da tempo monitorata a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano movimenti sospetti vicino al parco giochi per bambini. Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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