Lancia a terra più di 50 grammi di cocaina e si nasconde tra le auto parcheggiate | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Ciserano dopo aver lanciato a terra oltre 50 grammi di cocaina e essersi nascosto tra le auto parcheggiate. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Tenenza di Zingonia, che stanno portando avanti un’intensa attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato fermato sul posto e portato in caserma.

Ciserano. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Tenenza di Zingonia. Nel pomeriggio di martedì 17 marzo i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato E.Y., 26enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato intorno alle 15,30 in via Circonvallazione Nord a Ciserano, un’area da tempo monitorata a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano movimenti sospetti vicino al parco giochi per bambini. Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Seduto sulla panchina con 100 grammi di hashish, vede i carabinieri e si nasconde dietro le auto: 20enne arrestatoEra seduto su una panchina, all'interno del parco di via Mordacci a Parma, nel pomeriggio di martedì 6 gennaio. Nasconde 25 grammi di cocaina nell'intercapedine di una porta e viene arrestatoNella giornata di sabato scorso, la Polizia di Stato di Caserta ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lancia a terra più di 50 grammi di... Discussioni sull' argomento Israele lancia operazioni di terra nel sud del Libano; America’s Cup, New Zealand vara Taihoro e si lancia verso Napoli: come il mare, tra il cielo e la terra; Celebrity Cruises lancia le spedizioni alle isole Galapagos; Leonardo lancia la sua cupola e porta a terra i cannoni navali. Lancia a terra più di 50 grammi di cocaina e si nasconde tra le auto parcheggiate: arrestatoIn manette giovane di 26 anni: alla vista dei carabinieri ha provato a disfarsi dell'involucro contenente la droga ... bergamonews.it BANCA CAMPANIA CENTRO LANCIA IL PROGETTO "TALENTIA NEXT 2026” Banca Campania Centro promuove “Talentia Next 2026”, il primo dei progetti finalizzati alla selezione di nuovi talenti da inserire nel proprio percorso di crescita organizzativa. L’i - facebook.com facebook Xiaomi lancia la nuova SU7, berlina elettrica più raffinata e tecnologica. Tre versioni disponibili e piattaforma intelligente di nuova generazione #ANSAmotori #ANSA x.com