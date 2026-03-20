Una grande famiglia composta dalla moglie Manuela e dai quattro figli si riunisce nel rifugio di Gemonio. La notizia riguarda la morte di una figura pubblica, avvenuta a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il 19 marzo 2026. La persona si è spenta dopo aver trascorso una vita dedicata alle proprie battaglie e ai valori in cui credeva fermamente.

Cassano Magnago (Varese), 19 marzo 2026 – "Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei suoi cari". Così Renzo Bossi ha reso omaggio al padre Umberto, morto oggi 19 marzo all' età di 84 anni. I valori della famiglia che nel momento dell’addio si riscoprono intatti. La moglie, Manuela Marrone, e i quattro figli Riccardo, Renzo, Eridano e Roberto. Il “buen retiro” di Gemonio, dove il fondatore del movimento lumbard si rifugiava dal “chiasso” della politica ora di Roma ora di Milano (altrettanto e in varia misura detestate). I figli . Renzo, nato nel 1988, è il secondo dei quattro figli del Senatur: il più celebre e quello che ne ha maggiormente seguito le orme politiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'amata moglie Manuela e i quattro figli: la grande famiglia (spesso imperfetta) del Senatur e il suo rifugio di Gemonio

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