La Laguna si presenta come un’area d’acqua delimitata dal mare e separata da due tomboli, il di Giannella e quello di Feniglia. Questi lembi di terra dividono la laguna dall’oceano e sono stati creati durante le operazioni di bonifica. La laguna stessa è composta da acque interne e territori circostanti, formando un ambiente naturale unico.

La Laguna è costituita da una zona d’acqua, separata dal mare da due strisce di terra, chiamate tomboli: quello di Giannella e quello di Feniglia. Tanto tempo fa la laguna era piena di paludi. L’acqua era ferma e c’erano tante zanzare, soprattutto le zanzare Anopheles, che sono quelle che trasmettono la malaria. Per questo motivo si diffuse la malaria, una malattia molto pericolosa. Vivere lì era difficile e molte persone si ammalavano. Per risolvere il problema, lo Stato decise di fare la bonifica, drenando il terreno per far defluire meglio l’acqua. Furono costruiti canali ed opere per togliere l’acqua stagnante. Le prime attività di bonifica vennero svolte alla fine dell’Ottocento, quando si iniziò a capire che era necessario migliorare le condizioni di vita nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laguna, il ’tesoro’ lasciato dalle bonifiche

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