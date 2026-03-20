L’aeroporto dell’Umbria ha annunciato che entro aprile saranno pronti i progetti per la crescita, con lavori già avviati e altri in programma. Attualmente, le rotte verso Madrid, Francoforte e Parigi sono ancora in fase di sviluppo e non operative. La prima nuova rotta prevista sarà quella per Madrid, mentre i dettagli sui tempi di attivazione non sono ancora definiti.

L’aeroporto dell’Umbria guarda avanti, tra lavori già avviati e altri in partenza, anche se al momento le tanto agognate rotte verso Madrid, Francoforte e Parigi restano sulla carta. A fare il punto ieri è stata la presidente della Regione Stefania Proietti durante il question time in Consiglio, che ha risposto a un’interrogazione della ex governatrice, Donatella Tesei (Lega) partendo da un dato chiaro. "Parliamo di un intervento complessivo da oltre 6 milioni e 800 mila euro, destinato al potenziamento dell’aeroporto – ha detto Proietti –. L’iter dell’intervento ha preso avvio con una delibera di Giunta nell’agosto 2025 ed è stata individuata la Sase come soggetto attuatore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aeroporto ha bisogno di crescere: "Entro aprile pronti i progetti". Madrid sarà la prima nuova rotta

Articoli correlati

Aeroporto di Reggio Calabria, il terminal pronto entro l'estate ma da Ryanair nessuna rotta nuovaNon c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad...

XXII Premio “Pandolfo Roscioli”, progetti entro il 30 aprileIl progetto intende realizzare percorsi di Formazione scuola-lavoro finalizzati allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali attraverso...

Una selezione di notizie su L'aeroporto ha bisogno di crescere...

Discussioni sull' argomento L’aeroporto ha bisogno di crescere: Entro aprile pronti i progetti. Madrid sarà la prima nuova rotta; Aeroporto, voli internazionali e velivolo con base sulla pista: Ma dobbiamo fare squadra; Volo interrotto a causa della chiusura dello spazio aereo? Pensiamo insieme alla tua prossima mossa.; Aeroporti: la commissione Territorio discute la nuova legge.

Necessario adeguarsi entro il 16 maggio, protestano gli operatori del settore - facebook.com facebook

Retroscena: “Vuole votare entro l’estate. Ora è forte, tra sei mesi chissà” – la guerra all’Iran diventa trampolino politico per Benjamin Netanyahu x.com