L’acqua di Antraccoli Lunedì i sondaggi

Lunedì si terranno i sondaggi sull’acqua di Antraccoli, mentre nelle ultime settimane si sono moltiplicate le proteste di alcuni abitanti di Ponte a Moriano che segnalano un possibile inquinamento da parte di un’azienda locale. La questione ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che chiedono chiarimenti sulla qualità delle acque della zona. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito.

Inquinamenti, preoccupazioni per possibili contaminazioni: il tema è caldo, dopo il caso di Antraccoli, proprio in questi giorni sono montate le proteste di alcuni abitanti di Ponte a Moriano per un possibile inquinamento da parte di una azienda della zona. "Di questo ultimo caso – spiega il sindaco – ne siamo venuti a conoscenza solo da pochissimo. Quello che posso dire è che l’azienda tirata in causa ha ricevuto nel 2025 tutte le certificazioni della Regione Toscana ed è un’azienda seria, ma abbiamo bisogno di tempo per approfondire". Su Antraccoli e la contaminazione, che ha generato apprensione e polemiche, di alcuni pozzi privati, Pardini annuncia che lunedì prossimo Gesam Reti effettuerà sondaggi e che ancora la situazione non è chiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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