L’abbraccio e le lacrime | È successo in fretta Preghiamo per lui

Due insegnanti si sono abbracciate e hanno pianto insieme in un momento di grande emozione, lontano dagli occhi dei bambini e dei genitori. Prima hanno dedicato qualche istante al dovere di accompagnare i bambini a casa, poi si sono concesse un momento di sollievo e commozione. La scena si è svolta subito dopo la fine delle lezioni, al suono della campanella.

Prima il dovere, poi il pianto liberatorio. Le due insegnanti si abbracciano, si asciugano le lacrime a vicenda, lontane dagli sguardi dei bambini e dai genitori che sono venuti a riprendere i piccoli alunni al suono della campanella. Chiara Manetti e Isabella Tormer hanno probabilmente salvato la vita al loro allievo di appena nove anni. Ma ancora è presto per tirare un sospiro di sollievo. "Che spavento, che paura, è successo tutto così in fretta, un attimo.", ripetono fuori dalla scuola primaria ’Il Principe’ di San Casciano, scuotendo la testa in mezzo al conforto delle altre colleghe. Tutto in un attimo. Eppure la maestra Isabella Tormer non ha perso neanche un secondo quando il bambino, durante la pausa dalla mensa e prima di rientrare in classe, si è accasciato all’improvviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’abbraccio e le lacrime: "È successo in fretta. Preghiamo per lui" Articoli correlati Trent’anni di episcopato. Il traguardo di Fontana: "Preghiamo per lui"AREZZO Un anniversario importante, segnato dalla gratitudine e dalla preghiera, ma anche dalla sobrietà imposta dalle condizioni di salute. Leggi anche: Ragazzina scoppia in lacrime durante il racconto di Sami Modiano sulla Shoah e su suo padre: l’abbraccio e le scuse REGGAE GOSPEL AO VIVO | SE VOCÊ ESTÁ CANSADO, OUÇA ISSO — DEUS VAI FALAR COM VOCÊ Altri aggiornamenti su L'abbraccio e le lacrime È successo in... Discussioni sull' argomento L’abbraccio e le lacrime: È successo in fretta. Preghiamo per lui; I Bambini del Mondo salutano Agrigento con la Preghiera interreligiosa – I popoli per la Pace; Ostensione di San Francesco l’abbraccio di Assisi al patrono d’Italia. L’abbraccio e le lacrime: È successo in fretta. Preghiamo per luiAmbulanza, auto dei carabinieri, il corri corri da una parte e dall’altra. Nelle aule gli alunni erano protetti, ma fuori per genitori e nonni ad aspettare l’uscita da scuola è iniziato il batticuore. lanazione.it Preghiamo il Santo Rosario con il cardinale Angelo Comastri Oggi, giovedì 19 marzo - Misteri Luminosi Clicca qui per il video https://www.youtube.com/watchv=c-ieGHoIqpQ - facebook.com facebook "tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Vi preghiamo di riprovare più tardi". Sbang! Posso bestemmiare dopo che per 25 volte ho provato a prenotare una visita al CUP dell'Istituto Nazionale dei Tumori Dotarsi di un sistema dove si rimane in cod x.com