Dopo quasi 50 anni, la squadra torna a vincere al Liberati. Per l'occasione, saranno 120 i tifosi della Samb presenti allo stadio di Terni. I biglietti riservati al settore ospiti sono stati esauriti in poche ore, lasciando pochi posti disponibili per i supporter in trasferta. La partita si svolge in un clima di attesa e entusiasmo tra i tifosi.

Saranno 120 i tifosi della Samb presenti al Libero Liberati di Terni. Bruciati in poche ora i tagliandi riservati per il settore ospiti. Nonostante tutto i tifosi rossoblù vogliono essere vicini ad Eusepi e compagni in una delle trasferte storiche per il club del Riviera delle Palme. Sono diciotto, complessivamente, i precedenti in Umbria tra le due formazioni. Il bilancio è nettamente favorevole agli umbri con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. 21 gol segnati dai rossoverdi ed appena 4 subiti. Il primo incrocio a Terni risale addirittura al 1933, quando e "fere" si imposero per 4-1 nel campionato di Prima Divisione. Gli ultimi due precedenti nelle stagioni 200607 e 201819 terminarono con il punteggio di 0-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vittoria al Liberati manca da quasi 50 anni. Nonostante le limitazioni ci saranno 120 tifosi

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