La Virtus si prepara a riprendere il campionato dopo la pausa per la Coppa Lnp. La squadra affronta la sfida contro la Solbat Golfo Piombino, che secondo gli osservatori sembra partire con i favori del pronostico. La partita si avvicina e si analizzano i punti di forza e le potenziali debolezze di entrambe le squadre in vista di questa sfida.

A 48 ore dal ritorno in campo dopo la pausa per la Coppa Lnp, cerchiamo di capire punti di forza ed eventuali debolezze della Solbat Golfo Piombino. Undicesima in classifica con 26 punti, frutto di 13 vittorie e 17 lunghezze, Piombino è reduce dalla netta vittoria con la Virtus Roma e più in generale, è in striscia positiva da tre giornate. Insomma un avversario scomodo e proiettato verso i play-in, che a inizio stagione sulla panchina aveva Augusto Conti, sostituito da Simone Bianchi dopo un avvio al di sotto delle attese, complice anche diverse partite perse in volata. Proprio al coach castellano, avvistato a Rimini in occasioni delle semifinali di coppa, abbiamo chiesto un parere su questo impegno, cruciale per i gialloneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus cerca la risalita. "Piombino pare favorita, ma resta una sfida aperta»

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