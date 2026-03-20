Una targa commemorativa dedicata ad Alvaro Vitali ha scatenato un confronto tra la vedova e un suo amico nel quartiere. La vedova si è detta furibonda perché la targa non è stata autorizzata, mentre l’amico ha affermato che l’attore gliel’aveva chiesta prima di morire. La disputa si è sviluppata in strada, coinvolgendo i residenti della zona.

Una targa per ricordare Alvaro Vitali fa litigare la vedova e un amico dell’attore. Nel quartiere di Trastevere, a Roma, di fronte alla casa in cui abitava il celebre Pierino, l’affissione di una targa commemorativa ha scatenato una feroce polemica tra la vedova di Vitali, Stefania Corona, e Claudio Di Napoli, l’amico che ha avuto l’idea. La donna ha accusato Di Napoli di aver installato la targa in memoria del defunto marito – scomparso a 75 anni il 24 giugno 2025 – senza chiedere i permessi comunali. La Corona lamenta la possibilità che venga inflitta a lei, inconsapevole e non responsabile dell’affissione, una sanzione. “Al momento pare che i vigili abbiano capito il malinteso e vogliano sanzionare il vero responsabile”, ha spiegato con una certa irritazione la vedova del Pierino cinematografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vedova di Alvaro Vitali furibonda per la targa non autorizzata in memoria del marito. L’amico replica: “Me l’aveva chiesta lui prima di morire”

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