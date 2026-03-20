Ogni anno, alla ricorrenza del compleanno di Saddam Hussein, l’Iraq si riempie di celebrazioni ufficiali che coinvolgono le istituzioni e la popolazione. In questi momenti, vengono organizzati eventi pubblici e manifestazioni che sottolineano l’importanza simbolica del leader. Le celebrazioni si svolgono in diverse città del paese, creando un clima di festeggiamenti imposti dall’alto.

Ogni volta che Saddam Hussein compiva un giro intorno al sole, lo stato iracheno si trasformava in un palcoscenico di celebrazioni surreali imposte alla popolazione. Da quando aveva preso il potere nel 1979, il presidente veniva festeggiato in ogni angolo del paese – non per un giorno, ma per un intero mese. Un quadro desolante in cui la vita pubblica ruotava attorno a un solo uomo, trattato come se fosse la cosa più importante a cui dedicare tempo e risorse. Uno dei rituali più bizzarri imposti come parte dei festeggiamenti era il “giorno del sorteggio”, una liturgia simbolica in cui le scuole sceglievano a caso uno studente e gli conferivano l’obbligo di realizzare una torta per il compleanno del tiranno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La Torta del Presidente, il racconto neorealista dell’Iraq melanconica degli anni ’90

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