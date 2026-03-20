La terza guerra del Golfo, combattuta tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, rappresenta un conflitto che si inserisce in un quadro di tensioni già notevoli nella regione. Si tratta di un episodio che segue le due guerre contro l’Iraq, rispettivamente nel 1991 e nel 2003, e ha provocato una nuova crisi nel mercato del petrolio. Questo scontro ha ripercussioni dirette sui prezzi e sulla stabilità energetica globale.

La guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, la terza guerra del Golfo, dopo le due contro l’Iraq nel 1991 e nel 2003, sta scatenando anche la terza crisi petrolifera dopo le due degli anni Settanta e dopo quella seguita all’invasione russa su larga scala dell’Ucraina nel 2022. Guerra e petrolio sono così intrecciati che appare difficile distinguere gli obiettivi strategici degli Stati Uniti da quelli direttamente riguardanti petrolio e gas, risorse che rappresentano rispettivamente la prima e la terza più importante fonte d’energia al mondo (la seconda è il carbone). I precedenti regionali Le crisi energetiche degli anni Settanta si inserivano nel contesto della presa di controllo da parte dei “petro-stati” sugli idrocarburi in un’era segnata dalle nazionalizzazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La terza guerra del Golfo è anche un conflitto per il controllo del petrolio

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