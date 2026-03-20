Recentemente è emersa una telefonata segreta tra la principessa Anna e Andrea, due membri della famiglia reale. La conversazione, che non era stata pubblicamente divulgata, riguarda questioni di famiglia e si svolge in un momento di particolare attenzione pubblica sulla famiglia reale. La rilevazione di questa telefonata ha attirato l’interesse dei media, portando alla luce dettagli privati mai precedentemente rivelati.

Tra i figli della regina Elisabetta la principessa Anna è, forse, quella che le somiglia di più: ha assorbito alla perfezione il senso del dovere, della sobrietà e la necessità di mantenere un’apparenza imperturbabile soprattutto di fronte alle crisi più spaventose. Anche Anna, però, starebbe patendo le conseguenze dello scandalo Epstein. Di fronte alle accuse rivolte al fratello Andrea non avrebbe reagito con la solita fermezza, bensì oscillando tra un’iniziale solidarietà e una grande rabbia. La principessa sarebbe stata l’unica, nella famiglia reale, a cercare di aiutare l’ex duca di York, almeno fino alla pubblicazione dei file Epstein. Una principessa “che pensa con la propria testa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La telefonata segreta della principessa Anna ad Andrea

Articoli correlati

Andrea è il primo reale inglese arrestato nell’era moderna. Da re Carlo I nel 1649 alla principessa Anna: i precedenti giudiziari della Royal FamilyL’arresto dell’ex principe Andrea segna un passaggio senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica.

Membro del Cio e lei stessa ex campionessa olimpica, la principessa Anna è la prima Royal inglese ad arrivare a Milano per sostenere gli atleti del Team GBPer qualche giorno, la principessa Anna mette da parte le preoccupazioni e gli scandali in famiglia per godersi i giochi e sostenere gli atleti...

The Secret Call: Furious Princess Anne Interrogates Andrew As King Charles Kicks Him Out

Contenuti utili per approfondire La telefonata segreta della principessa...

Argomenti discussi: La telefonata segreta della principessa Anna ad Andrea; Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto inconfessabile.