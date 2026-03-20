Una giovane dem romana ha riferito al Foglio di aver avuto più volte l’impressione di trovarsi di fronte a estremisti. La sua testimonianza si inserisce in un quadro in cui alcuni membri della nuova generazione democratica manifestano comportamenti considerati da alcuni come tendenti all’estremismo. La questione riguarda l’attitudine di questa fetta di giovani politici e il loro modo di approcciarsi alle tematiche politiche.

“Più volte ho avuto l’impressione di trovarmi davanti a estremisti”, racconta un giovane dem romano al Foglio. È una frase che basterebbe da sola a spiegare il paradosso della nuova giovanile del Pd: l’organizzazione che predica inclusione, arcobaleni e “Free Free Palestine” viene descritta da molti ex iscritti come l’ambiente opposto. Intolleranti, settari, pronti ad espellere ogni corpo estraneo. Non sei in disaccordo: “ Sei fascista ”. Non sostieni una certa posa militante: “Fai il gioco della destra”. Hai un’opinione autonoma su giustizia, Israele o persino su Bettino Craxi: sei la strega da bruciare al rogo. Il pluralismo evocato nei discorsi ufficiali della segretaria Elly Sclein si ferma sulla soglia dei circoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La setta democratica del pugno chiuso: la nuova gioventù schleiniana ha una strana tendenza all’estremismo

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