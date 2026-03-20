La scomparsa di Umberto Bossi ferma la Lega | annullati tutti gli eventi

La scomparsa di Umberto Bossi ha portato alla sospensione di tutte le attività della Lega, inclusi gli eventi programmati. Salvini ha annunciato la cancellazione della campagna elettorale e ha deciso di dedicare la giornata al ricordo del fondatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il programma politico è stato interrotto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvini: stop alla campagna, giornata dedicata al ricordo. La morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, ha cambiato completamente il programma politico della giornata. Quella che doveva essere la conclusione della campagna referendaria si è trasformata in un momento di lutto e riflessione, con la cancellazione di tutti gli appuntamenti sul territorio. A comunicarlo è stato Matteo Salvini durante uno speciale su Radio Libertà, sottolineando come l’intero movimento sia nato grazie alla visione di Bossi, definita innovativa, coraggiosa e spesso contestata. Il leader leghista ha anche invitato a ignorare le polemiche sui social, ribadendo l’importanza di ricordare la figura del “Senatur”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La scomparsa di Umberto Bossi ferma la Lega: annullati tutti gli eventi Articoli correlati La Lega annulla tutti gli eventi, Salvini: “Giornata dedicata a Umberto Bossi”(Adnkronos) – Prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi "doveva essere la giornata della chiusura della battaglia... Leggi anche: La scomparsa del “Senatùr”. È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi; Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Mattarella: l’Italia perde un sincero democratico; Lutto nel mondo della Lega: è morto Umberto Bossi. Lutto per la scomparsa di Umberto BossiIl Presidente del Veneto Alberto Stefani ricorda Umberto Bossi, fondatore della Lega, come un leader visionario e sostenitore dell'autonomia. ilnuovoterraglio.it Ciao Capo: la Lega e la politica lombarda piangono la scomparsa di Umberto BossiDa Salvini a Fontana fino a Sala, il cordoglio bipartisan per il fondatore della Lega. Milano e la Lombardia ricordano il fondatore del Carroccio, che ha segnato un’epoca politica ... affaritaliani.it «Mai con i fascisti», la famosa frase di Umberto Bossi, segna in qualche modo l’origine della Lega Nord - facebook.com facebook «Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com