La scelta della Bce | Per ora tassi fermi Borse europee a picco

Da quotidiano.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2%, seguendo l’esempio delle altre principali banche centrali mondiali. Nel frattempo, le borse europee sono in calo, riflettendo la reazione degli investitori alle decisioni e alle notizie internazionali, tra cui l’escalation in Iran. La decisione arriva in un contesto di incertezza economica e tensioni geopolitiche crescenti.

ROMA La Bce tiene i tassi al 2%, come le altre principali banche centrali che, nonostante l’escalation in Iran, restano aggrappate alla speranza di una guerra breve. Ma di fronte a uno shock energetico che minaccia l’ inflazione oltre il 6%, la presidente Christine Lagarde (foto) assicura: "siamo determinati" a riportare i prezzi al 2%. Per i mercati è il segnale implicito di almeno due aumenti dei tassi da 25 punti base quest’anno. E il primo, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, potrebbe arrivare già nel prossimo meeting di aprile. "Siamo ben posizionati e ben equipaggiati per gestire gli sviluppi del grave shock", dice Lagarde nella prima conferenza stampa dopo la scoppio della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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