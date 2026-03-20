La scelta della Bce | Per ora tassi fermi Borse europee a picco

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2%, seguendo l’esempio delle altre principali banche centrali mondiali. Nel frattempo, le borse europee sono in calo, riflettendo la reazione degli investitori alle decisioni e alle notizie internazionali, tra cui l’escalation in Iran. La decisione arriva in un contesto di incertezza economica e tensioni geopolitiche crescenti.

ROMA La Bce tiene i tassi al 2%, come le altre principali banche centrali che, nonostante l’escalation in Iran, restano aggrappate alla speranza di una guerra breve. Ma di fronte a uno shock energetico che minaccia l’ inflazione oltre il 6%, la presidente Christine Lagarde (foto) assicura: "siamo determinati" a riportare i prezzi al 2%. Per i mercati è il segnale implicito di almeno due aumenti dei tassi da 25 punti base quest’anno. E il primo, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, potrebbe arrivare già nel prossimo meeting di aprile. "Siamo ben posizionati e ben equipaggiati per gestire gli sviluppi del grave shock", dice Lagarde nella prima conferenza stampa dopo la scoppio della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La scelta della Bce: "Per ora tassi fermi". Borse europee a picco Articoli correlati Bce lascia i tassi fermi al 2%(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di... Taglio dei tassi Bce rimandato, fermi al 2% per la quinta volta consecutivaLa Banca centrale europea ha confermato le attese e deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, con il tasso sui depositi fermo al 2% per la... Approfondimenti e contenuti su La scelta della Bce Per ora tassi fermi... Temi più discussi: BCE, tassi fermi nonostante lo shock energetico: cosa cambia per i mutui?; La BCE mantiene i tassi al 2% ma le rate del mutuo potrebbero salire; BCE 19 marzo 2026: tassi fermi e scenari per mutui e inflazione; La scelta della Bce: Per ora tassi fermi. Borse europee a picco. La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioniOggi a Francoforte si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo della Bce con la consueta decisione sui tassi d’interesse. La Banca centrale europea mantiene, come atteso, i tassi d'interesse fermi ... tg24.sky.it Tassi fermi al 2%, BCE avverte: prospettive molto più incerteIl Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. wallstreetitalia.com Lo scenario di incertezza aperto dall'attacco contro l'Iran spinge la Bce a rivedere in peggio le stime per l'anno in corso. Infatti le nuove stime degli esperti della Bce che "includono, in via eccezionale, le informazioni disponibili fino all'11 marzo, una data di c x.com La Bce lascia i tassi fermi al 2%, come da attese, ma rivede al rialzo le previsioni di inflazione e al ribasso quelle della crescita del Pil. Lagarde in conferenza stampa ammette che una eventuale disruption prolungata su petrolio e gas avrà gravi effetti su inflazi - facebook.com facebook