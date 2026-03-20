La Roma subisce un'altra sconfitta nella partita contro la Fiorentina, segnando la quattordicesima volta in 40 incontri in questa stagione. La squadra di Gasp continua a incontrare difficoltà, mentre la Fiorentina ottiene un risultato positivo. La partita si è conclusa con il risultato che ha visto i giallorossi uscire sconfitti, portando avanti il loro cammino in campionato.

Nell’Europa minore, l’Italia va. Una squadra nei quarti era garantita, dato il derby tra Roma e Bologna in Europa League: è passata la formazione di Vincenzo Italiano. La Fiorentina in Conference ha vinto in rimonta nel ritorno contro il Rakow. No, non è la Champions League, ma accontentiamoci delle due italiane rimaste, fondamentali per alimentare la fiammella del ranking Uefa stagionale, non brillante. All’orizzonte, due quarti difficili, contro squadre inglesi. Il Bologna affronterà l’Aston Villa, quarto in Premier, e la Fiorentina se la vedrà con il Crystal Palace, quattordicesimo. Impegni difficili, non impossibili, a patto di affrontarli con lo spirito che ha pervaso ieri sera lo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Roma cade ancora, che brutta botta per il progetto Gasp

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