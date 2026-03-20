La premier Takaichi ha espresso preoccupazioni sulla stabilità globale e sulla protezione della navigazione nello Stretto di Hormuz, sottolineando anche i rischi per la sicurezza energetica mondiale. In un contesto internazionale, sono state sollevate queste questioni senza che siano state poste domande al presidente degli Stati Uniti Trump. La dichiarazione si concentra su temi di sicurezza e di equilibrio geopolitico attuali.

“La pace e la stabilità globali sono minacciate, sia per quanto riguarda la protezione della navigazione nello Stretto di Hormuz, sia per la sicurezza energetica”. Queste le parole della prima ministra Takaichi Sanae mercoledì sera, appena prima di salire sull’aereo che da T?ky? l’ha condotta a Washington, dove ieri ha incontrato il presidente Donald Trump. “La cosa più importante è riportare immediatamente la situazione alla calma”, ha aggiunto, intendendo di voler discutere la questione dal punto di vista del Giappone. La visita di tre giorni era stata programmata da tempo, prima che gli Stati Uniti e Israele aggredissero l’Iran, dunque Takaichi si trova ad affrontare un contesto più complicato, nonostante la personale e ottima relazione con il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La riverenza giapponese: la premier Takaichi e le domande mai poste al presidente Usa Trump

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