Durante una conferenza stampa di Canzonissima è stata annunciata la presenza di Elettra Lamborghini come co-conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2026, organizzato al Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio. La cantante si unirà a Gabriele Corsi, che conduce la trasmissione da sei anni, per la telecronaca dell’evento musicale più importante della primavera.

S arà Elettra Lamborghini la co-conduttrice Rai dell’ Eurovision Song Contest 2026. La cantante farà la telecronaca dell’evento musicale più atteso della primavera, che si terrà al Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi, insieme a Gabriele Corsi, alla conduzione da sei anni. Elettra Lamborghini fugge da Sanremo, ma i “festini bilaterali” la perseguitano: «Anche qui.» X Leggi anche › Elettra Lamborghini: «Non sto mai ferma, penso di avere l’ADHD». Che cos’è e come si diagnostica questo disturbo Elettra Lamborghini co-conduttrice dell’Eurovision: l’annuncio. La conferma della presenza della cantante è arrivata nella giornata... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La proposta è arrivata a sorpresa, durante la conferenza stampa di Canzonissima

Articoli correlati

Sanremo, è arrivata la serata delle cover: tutte le anticipazioni. La conferenza stampa in direttaSanremo, 27 febbraio 2026 – È arrivato il momento più atteso: la serata delle cover a Sanremo 2026.

Leggi anche: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa. Conti e Pausini in lacrime, Fiorello a sorpresa

Contenuti e approfondimenti su La proposta è arrivata a sorpresa...

Temi più discussi: Torna Canzonissima, un pezzo di storia della tv e della musica dove i protagonisti saranno i brani; Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà a Canzonissima con Milly Carlucci; Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv; Eurovision, Elettra Lamborghini co-conduttrice insieme a Gabriele Corsi: la proposta a sorpresa e il commento di Milly Carlucci.

Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision Song Contest. La proposta a sorpresa, il commento scherzoso di Milly CarlucciAffiancherà il veterano Gabriele Corsi, Di Liberatore avanza la proposta durante il lancio di ‘Canzonissima’ e la cantante bolognese accetta, tra lo stupore di tutti: Per me va benissimo. Milly: E ... msn.com

Eurovision, Elettra Lamborghini co-conduttrice insieme a Gabriele Corsi: la proposta a sorpresa e il commento di Milly CarlucciL'Eurovision Song Contest è alle porte. La capitale austriaca si sta preparando a ospitare, 12 14 e 16 maggio, uno ... msn.com

Malika Ayane: «È la prima volta che canto in pubblico “Città vuota” di Mina, scopriamo insieme come viene». Partecipare a #BallandoConLeStelle «Prima o poi si farà». #Canzonissima, da sabato #21marzo su Rai 1. Grazie a Malika che ci legge ogni giorno x.com

Arisa non può stare senza musica. «L’unica strada che mi abbia mai fatto credere in qualcosa senza sentirmi sola». Una strada che la porta nella nuova edizione di Canzonissima. Ma prima c'è l’uscita del nuovo singolo (Il tuo profumo) e in primavera il nuovo - facebook.com facebook