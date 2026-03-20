La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco | il caso Minervini

La procura di Trani ha arrestato un altro sindaco, coinvolgendolo in un procedimento giudiziario. La decisione è stata presa senza che ci siano prove concrete a suo carico. L’episodio riguarda un ex primo cittadino di Molfetta, che secondo le accuse non avrebbe commesso reati. L’arresto si è verificato in un contesto di indagini ancora in corso e senza una condanna definitiva.

Giustizia paramafiosa. Gli audio dei violenti interrogatori della procura di Trani Cosa può guadagnare l'Italia con una giustizia riformata. Chiacchiere con Pietro Ichino La procura di Trani colpisce ancora. Tommaso Minervini, (ex) sindaco di Molfetta, non doveva essere arrestato: le accuse sono sbagliate e le prove carenti. La Cassazione ha accolto integralmente il ricorso del suo avvocato, Mario Malcangi, ma nel frattempo la sua reputazione – come quella degli altri indagati – è stata disintegrata e l’amministrazione comunale si è disciolta. Mentre il procuratore di Trani, Renato Nitti, è incessantemente impegnato nella campagna per il No al referendum sulla magistratura, paventando ipotetici pericoli enormi per i cittadini, i cittadini verificano i concreti danni civili e democratici causati dal lavoro della procura che lui guida. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco: il caso Minervini Articoli correlati Giustizia paramafiosa. Il caso della procura di TraniIl caso dei pm condannati per violenza sui testimoni: uno ora fa il giudice, l’altro lo farà a breve. Leggi anche: Caso Missiroli, respinto il ricorso della Procura che chiedeva il carcere per l'ex sindaco di Cervia Approfondimenti e contenuti su La procura di Trani arresta... Temi più discussi: FdI: Procuratore di Trani al convegno per il no con un indagato. Nitti smentisce: mai prevista la mia presenza. La replica di Lodispoto; Fratelli d’Italia contro procuratore di Trani: A evento per No con un indagato. Ma non è previsto; Magistrati e indagato insieme al convegno per il No, poi la rinuncia del pm. Scoppia il caso Trani; Nella Procura di Trani 'l'angolo della memoria' per le vittime innocenti di mafia. BARLETTA ARRESTI Ultim’ora Barletta, quattro arresti: conferenza stampa in Procura a TraniBarletta, quattro arresti: conferenza stampa in Procura a Trani TRANI – Si terrà questa mattina, alle ore 11, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, una conferenza stampa relativa ... statoquotidiano.it FdI: «Procuratore di Trani al convegno per il no con un indagato». Nitti smentisce: mai prevista la mia presenzaIl procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, non parteciperà ad alcun convegno nel quale è prevista la partecipazione del presidente della Bat, Bernardo Lodisposto. Lo si apprende da fonti ... lagazzettadelmezzogiorno.it TraniViva. . Marco Galiano: i primi minuti della presentazione del candidato Sindaco di Trani del centrosinistra - facebook.com facebook