Apple Original Films ha svelato la prima immagine dal set di ‘What Happens At Night’, il nuovo thriller diretto da Martin Scorsese. La foto mostra gli attori principali durante le riprese, offrendo uno sguardo sul set e sui protagonisti. La produzione si sta svolgendo in un luogo non ancora specificato e il film è stato annunciato recentemente dall’azienda come parte della sua programmazione.

Apple Original Films ha rivelato la prima immagine del thriller di Martin Scorsese intitolato What Happens at Night, di cui vi avevamo parlato non molto tempo fa con qualche anticipazione. Il film ha un cast molto interessante e prevede come protagonisti due Premi Oscar, ovvero Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Coppia non inedita per il cinema. Si erano già visti insieme nella commedia satirica Don’t Look Up. Lo studio ha annunciato che il film è attualmente in produzione. Si tratta di un progetto davvero peculiare nella filmografia del regista. La prima immagine dal set. La primissima immagine dal set di What Happens At Night è finalmente giunta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La prima immagine dal set di ‘What Happens At Night’ di Scorsese

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What happens at night è tratto dall'omonimo romanzo di Peter Cameron ed è prodotto da Apple Studios in collaborazione con StudioCanal. Le riprese sono in corso nella Repubblica Ceca. Nel cast, insieme a DiCaprio e a Lawrence, sono presenti anche: Patr x.com