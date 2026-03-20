La Polstrada e il caso corruzione | Mai ricevute segnalazioni sospette

La Polizia Stradale ha dichiarato di non aver mai ricevuto segnalazioni sospette riguardo a episodi di corruzione. Un uomo è stato arrestato e poi assolto con formula piena dall’accusa di corruzione, ma mantiene in sospeso la questione. La vicenda ha attirato attenzione sulle procedure e sulle accuse rivolte alle forze dell’ordine. La situazione resta aperta e senza ulteriori dettagli pubblici.

"Sono stato arrestato e poi assolto con formula piena dall’accusa di corruzione". Ha ancora il nodo alla gola mentre pronuncia queste parole davanti ai giudici Gabriele Fersini, comandante della polizia stradale di Seregno dal 2009 al 2018 e ora in servizio alla Questura di Monza, chiamato ieri a testimoniare dalla difesa nel processo al Tribunale di Monza che vede imputati della stessa accusa il poliziotto Pasquale Ponticelli e l’imprenditore Salvatore Prestifilippo. Nel mirino della Procura presunti invii, da parte dell’agente della stradale al titolare dell’autofficina desiana, di automobilisti fermati per mancata revisione della vettura e il poliziotto anche di avere fatto ricerche private sui database dell’ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Polstrada e il caso corruzione: "Mai ricevute segnalazioni sospette" Articoli correlati Operazioni finanziarie sospette e riciclaggio, Viterbo sfiora le 400 segnalazioni?Il sistema di allerta antiriciclaggio della Banca d'Italia tiene i riflettori puntati sulla provincia di Viterbo. Leggi anche: Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'Italia Una selezione di notizie su La Polstrada e il caso corruzione Mai... Discussioni sull' argomento La Polstrada e il caso corruzione: Mai ricevute segnalazioni sospette; Autoarticolato in fiamme sull'autostrada A4; Inaugurato il distaccamento della polizia stradale di San Donà di Piave; I controlli con autovelox della Polizia Stradale di Messina: ecco dove e quando. Polstrada, la Rosa è il nuovo comandanteDopo Romagnoli promosso l’ispettore classe ’85 alla sottosezione di Altedo. Il sindaco Vogli: Ha competenza e sensibilità umana ... msn.com Le indagini della sezione di polizia giudiziaria della Polstrada partirono dopo un incidente mortale avvenuto a Manduria, nel Tarantino alla fine del 2012 - facebook.com facebook