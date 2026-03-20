La polizia penitenziaria | reagiamo alle difficoltà

Durante la cerimonia a Cernobbio, il comandante della polizia penitenziaria di Como ha espresso il suo apprezzamento ai colleghi per il loro impegno, descrivendo il corpo come un gruppo che risponde alle sfide senza mai fare un passo indietro. La celebrazione ha segnato i 209 anni dalla fondazione della forza, sottolineando la reazione del personale alle difficoltà quotidiane.

CERNOBBIO (Como) "Un corpo che reagisce, senza mai arretrare". Con queste parole il comandante della polizia penitenziaria di Como, Paola Di Vincenti, ha elogiato ed espresso il suo più grande apprezzamento a tutti i colleghi, in occasione della celebrazione dei 209 anni di fondazione del corpo. La cerimonia, che ha riunito delegazioni di tutta la Lombardia - in rappresentanza di 3.966 poliziotti impiegati in 18 istituti penitenziari, oltre che al minorile e nei corpi speciali - si è svolta ieri mattina a Villa d’Este di Cernobbio, nel Comasco, ed è stata occasione per consegnare encomi e lodi agli agenti che negli ultimi anni si sono distinti per condotte meritevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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