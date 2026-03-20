La polizia penitenziaria | Impegno per la comunità

Oggi la polizia penitenziaria celebra il 209esimo anniversario dalla fondazione del corpo. L’evento riguarda sia la Casa di reclusione di Massa che l’Istituto di penitenza di Pontremoli. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e operatori penitenziari, che hanno sottolineato l’impegno quotidiano per la gestione e la sicurezza delle strutture.

Anniversario speciale, il 209esimo, dalla fondazione del corpo di Polizia Penitenziaria, relativa alla Casa di reclusione di Massa e l’Ipm di Pontremoli. La cerimonia a palazzo Ducale ha visto la presenza del vescovo Mario Vaccari, oltre che le istituzioni locali, compreso il sindaco Francesco Persiani. Alla presenza delle più alte autorità civili e militari, dopo i saluti istituzionali della direttrice Antonella Venturi e del comandante di reparto Antonio Giardino, sono stati premiati gli agenti che si sono distinti durante il servizio. Encomio solenne all’assistente capo Alessandro Atzeni, al sovrintendente Giovanni Gloria, all’agente scelto Gennaro Riccio, al sovrintendente Nicola Amato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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