Durante una serata al teatro Italia di Roma, cittadini e artisti hanno espresso il loro dissenso nei confronti del referendum costituzionale sulla riforma Nordio, programmato per il 22 e 23 marzo. I partecipanti hanno definito la legge una truffa e hanno deciso di schierarsi contro questa proposta, chiedendo di difendere la Costituzione e di opporsi a quello che considerano un tentativo di favorire l’impunità.

“Votiamo No al referendum costituzionale sulla riforma Nordio del 22 e 23 marzo perché questa legge è una truffa. Cambiare sette articoli della Carta con la giustificazione che si devono separare le carriere è chiaro che ci sia qualcosa che non torna”. E ancora: “Bisogna salvare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, sempre più vilipesa dai nostri politici. Sono loro la casta, non i giudici. È l’ impunità che vuole la politica a preoccuparmi”. Sono queste alcune delle voci della comunità dei lettori del Fatto Quotidiano, raccolte nel corso della serata evento “ La Costituzione è NOstra “, organizzata al Teatro Italia a Roma, alla quale hanno partecipato giornalisti, intellettuali e artisti schierati per il NO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La politica vuole l’impunità. Salviamo la Costituzione”: cittadini e artisti dicono il loro “No” al referendum – Le voci dalla serata del Fatto al teatro Italia di Roma

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