La poesia guarda oltre le guerre

La poesia sembra andare oltre le guerre, invitando a leggere i poeti e a comprenderli meglio. È importante non fermarsi alle parole, ma anche domandarsi, discutere e criticare le loro opere, riconoscendo l’unicità di chi scrive. La frase suggerisce che i poeti rappresentano una presenza insolita e complessa, che merita un’attenzione che va oltre la semplice contemplazione.

"Bisogna leggere i poeti, ma non solo: bisogna anche interrogarli, contestarli, combatterli e amarli per quell’anomalia che sono. Forse anche la bellezza oggi è un po’ anormale". Esordisce così “La lettera al mondo”, presentata nell’evento “Squarci di Bellezza” ideato e promosso dall’Accademia mondiale di poesia di Verona, al Chiostro Canonicale. Un progetto che continua nell’offerta culturale triennale “La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo”, per portare la poesia in ogni luogo, perfino dove si progettano le nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo. Per questo l’Accademia mondiale di poesia in occasione della Giornata mondiale della poesia presenta un doppio appuntamento a Verona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La poesia guarda oltre le guerre Articoli correlati Leggi anche: "La poesia muta" guarda al paesaggio nell’arte Leggi anche: "La poesia muta" di Villa Greppi guarda al paesaggio nell’arte Ci Sono Cose Da Non Fare Mai (non c'è ragione per la guerra) - ispirato a Promemoria di G. Rodari Una selezione di notizie su poesia guarda Discussioni sull' argomento La poesia guarda oltre le guerre; L’infinito di Leopardi: testo e significato della poesia; La poesia come fede e memoria: il viaggio di Maddalena Migliore Verso la soglia infinita; Disabilità gravissima, a febbraio oltre 20 milioni dalla Regione Siciliana per le famiglie. La poesia guarda oltre le guerreBisogna leggere i poeti, ma non solo: bisogna anche interrogarli, contestarli, combatterli e amarli per quell’anomalia che sono. Forse ... quotidiano.net Non è solo una poesia. È il modo in cui qualcuno ti guarda senza chiedere nulla. Un testo anonimo, semplice e diretto, che racconta l’amore più fedele: quello che non giudica, non si allontana e non cambia. Alcune parole arrivano dritte, senza bisogno di s - facebook.com facebook