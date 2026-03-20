La pelle del mondo | anticipazioni ospiti quante puntate e streaming

Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda la terza puntata di “La pelle del mondo”, il nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film. La trasmissione si concentra su temi legati alla cultura e alla società, con ospiti invitati a discutere di argomenti attuali. La serie prevede un totale di puntate che saranno disponibili anche in streaming.

Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata de “La pelle del mondo”,il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. Alla conduzione Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Mancuso guiderà il pubblico in una riflessione profonda e... 🔗 Leggi su Tpi.it

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La pelle del mondo su Rai 3: Lillo e Mancuso ci portano in viaggio nella biosferaStasera su Rai 3 debutta La pelle del mondo con Lillo Petrolo e Stefano Mancuso: anticipazioni, ospiti e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo programma. atomheartmagazine.com

La pelle del mondo, quante puntate sono e quando va in onda? Gli ospiti del programma RaiLa pelle del mondo: scopri quando va in onda, quante puntate sono, se è un programma in diretta oppure registrato. Gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 13 marzo 2026. tag24.it

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