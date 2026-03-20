La parabola discendente di Hirving Lozano | top al Napoli ora rischia di andare fuori rosa

Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi. Dopo aver contribuito alla vittoria dello scudetto con il club partenopeo, la sua situazione sembra essersi complicata. Recentemente, è stato inserito nella lista dei giocatori a rischio esclusione dalla rosa, suscitando attenzione sulla sua posizione nel team. La sua situazione attuale è al centro dell’attenzione nel calcio italiano.

La parabola di Hirving Lozano racconta quanto velocemente possa cambiare il calcio moderno. Dalla gioia dello Scudetto con il SSC Napoli, il messicano ha vissuto un’estate turbolenta. Il nodo fu economico, con il club deciso a ridurre i costi. Una scelta che ha segnato il suo futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis gli chiese di spalmare l’ultimo anno d’ingaggio. Lozano rifiutò, preferendo mantenere intatte le condizioni del contratto. Da lì la rottura e il ritorno al PSV Eindhoven. Una destinazione che sembrava perfetta per rilanciarsi. In Olanda, però, le aspettative non sono state pienamente rispettate. Dopo un avvio incoraggiante, il rendimento è diventato altalenante. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Loriano Bedin, dai primi ponti radio al digitale: la parabola discendente del killer di Mario Ruoso. Chi èPORDENONE - L’uomo dei tralicci: Loriano Bedin e la rivoluzione silenziosa dell’etere. Leggi anche: Ancora emergenza Napoli: il top rischia di stare fuori due mesi!