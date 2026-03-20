La pace di San Francesco Il Comune acquisisce la piazza del Tribunale Ok a nuove telecamere

Il Comune di Pisa ha deciso di acquistare piazza della Repubblica e di installare nuove telecamere ai varchi di accesso alla Ztl nel quartiere San Francesco. L’operazione riguarda anche il rafforzamento dei controlli per monitorare gli accessi e garantire maggior sicurezza nella zona. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane e riguarda le aree centrali della città.

di Mario Ferrari PISA Il Comune di Pisa acquisterà piazza della Repubblica e rafforzerà i controlli ai varchi di accesso alla Ztl nel quartiere San Francesco con l’installazione di nuove telecamere. Lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante un incontro con il comitato dei residenti che si è svolto mercoledì. L’acquisizione della piazza, attualmente di proprietà del Demanio, dovrebbe concretizzarsi entro la fine del 2026, dopo una variazione di bilancio prevista per la tarda primavera, necessaria a stanziare le risorse. Tempistiche analoghe anche per l’installazione di telecamere in entrata e in uscita su tutti i varchi della Ztl, intervento su cui il primo cittadino ha garantito un impegno diretto nel seguirne l’iter. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pace di San Francesco. Il Comune acquisisce la piazza del Tribunale. Ok a nuove telecamere Articoli correlati Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rossoL’amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso di rinnovare due impianti, per adeguare meglio i tempi di attesa e per accertare l’eventuale... La pace di San Francesco, “da costruire nelle scuole”Pisa, 5 marzo 2026 – “Mi trovo in Giordania e quando esco dalla mia stanza e il cielo è limpido vedo di fonte a me i grattacieli e le case di... Altri aggiornamenti su San Francesco Temi più discussi: Ostensione di San Francesco: Zuppi prega per la pace; San Francesco e la costruzione della pace (di S. P. Giussani); Francesco d'Assisi, maestro di pace per i nostri tempi; Ucraina, Zuppi ad Assisi: falsa una pace imposta solo con la forza. La pace di San Francesco. Il Comune acquisisce la piazza del Tribunale. Ok a nuove telecamereSi sblocca l’impasse con il Demanio, la proprietà di Piazza della Repubblica passa a Palazzo Gambacorti. Il sindaco segue l’iter in prima persona. lanazione.it Pace e bene da Assisi: le preghiere dei fedeli affidate a San FrancescoAssisi – Nei giorni scorsi migliaia di fedeli da tutto il mondo hanno partecipato all’Ostensione delle spoglie di San Francesco, vivendo momenti di intensa ... laprimapagina.it I luoghi di San Francesco (e altri 780 gioielli aperti) per le Giornate Fai di primavera. Fine settimana (21 e 22 marzo) con le Giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: visite in - facebook.com facebook Paolo Ondarza e Daniele D'Elia recensiscono la mostra - al Palazzo Papale di Castel Gandolfo fino al 30 giugno - "El Greco allo specchio. Due dipinti a confronto", nell'ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco x.com