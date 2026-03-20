La Nato ha deciso di ritirare temporaneamente la sua missione dall’Iraq a seguito degli sviluppi della guerra tra Usa, Israele e Iran. La missione, che supporta e consiglia le autorità e le forze di sicurezza irachene, si interrompe in modo momentaneo mentre si intensificano i conflitti nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità della Nato.

La missione Nato in Iraq, che assiste e consiglia le autorità e le forze armate e di sicurezza di Baghdad nella lotta al terrorismo e contro il ritorno dell’Isis, ha ritirato “temporaneamente” il proprio personale dal Paese arabo, a causa delle ripercussioni della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran in tutta la regione. La notizia è stata confermata da tre fonti delle forze di sicurezza locali alle agenzie di stampa Afp e Ina, sebbene il ritiro della missione non sia ancora stato annunciato ufficialmente dall’Alleanza atlantica “Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati per la situazione”, ha spiegato in via anonima una fonte delle forze di sicurezza locali all’agenzia di stampa francese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Nato ritira “temporaneamente” la sua missione dall’Iraq a causa degli sviluppi della guerra di Usa e Israele all’Iran

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