La Nato è al centro di un dibattito dopo le accuse di codardia rivolte all'organizzazione, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti ha evidenziato la sua tracotanza con dichiarazioni pubbliche. Le tensioni sono aumentate in seguito alle posizioni espresse sia dai rappresentanti dell'Alleanza che dall'ex leader americano, creando un clima di confronto tra le parti coinvolte. La situazione rimane aperta e senza una conclusione immediata.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Donald Trump usa certamente un linguaggio sbagliato e non approfondisce troppo le analisi strategiche, ma non è troppo criticabile la definizione di codardi per gli alleati Nato dai quali viene un gentile rifiuto alla compartecipazione militare per difendere ora il passaggio delle navi nelle acque minacciate dall’Iran. Dai partner Nato, europei in testa, arriva una risposta che è obiettivamente tanto offensiva quanto lo sono il turpiloquio e la tracotanza trumpiani. Perché rispondere che sì, interverremo, ma solo come missione Onu e solo quando le cose si tranquillizzeranno è una presa in giro ed è anche una provocazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Nato codarda e la tracotanza di Trump

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