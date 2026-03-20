La morte di Umberto Bossi sui media internazionali

I media internazionali hanno dedicato spazio alla notizia della morte di Umberto Bossi, pubblicando articoli e aggiornamenti online. La notizia si è diffusa rapidamente sui principali portali di informazione, con attenzione alle reazioni e alle prime riflessioni sulla figura politica scomparsa. La copertura si concentra principalmente sulla sua presenza nel panorama politico italiano e sul suo ruolo di rilievo nel movimento di cui era fondatore.

Anche i media internazionali danno spazio, nelle versioni online, alla notizia della scomparsa di Umberto Bossi. I maggiori quotidiani d’Europa ne ricordano la storia e il ruolo nel panorama politico nazionale degli ultimi 45 anni. Da Le Monde a El Pais, come l’estero ha raccontato la scomparsa del Senatur. Il francese Le Monde sottolinea che «riuscì a trasformare il suo piccolo partito regionale in un attore di primo piano della politica italiana, prima di essere travolto da problemi di salute e da uno scandalo di corruzione». Anche Le Parisien ha dato spazio alla notizia, ricordando che «questo caro amico di Silvio Berlusconi ha ricoperto diversi incarichi ministeriali negli anni 2000». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La morte di Umberto Bossi sui media internazionali Articoli correlati Umberto Bossi, i media internazionali lo ricordano: “Addio a un attore di primo piano della politica italiana”Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare Umberto Bossi, morto ieri sera a Varese a 84 anni. Umberto Bossi, la reazione di Giorgia Meloni alla sua morteUn’ondata di cordoglio attraversa la politica italiana dopo la scomparsa di Umberto Bossi, morto all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. ADDIO A UMBERTO BOSSI: IL DETTAGLIO EMERSO DOPO LA MORTE CHE STA FACENDO DISCUTERE TUTTI Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi Temi più discussi: È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi; Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord. La morte di Umberto Bossi e la fine un’era politica, la storia del Senatur che inventò la Lega NordCon la morte di Umberto Bossi a 84 anni sparisce una figura centrale nella storia politica italiana. Fondatore della Lega Nord, il Senatur portò il movimento autonomista da una minoranza assoluta a pr ... fanpage.it Addio a Umberto Bossi, la fine del Senatur: malattia, vita privata e le vere cause della morteUmberto Bossi, fondatore della Lega che ha ricoperto le cariche di ministro, senatore e deputato, è scomparso. donnaglamour.it È morto Umberto Bossi. Figura carismatica e provocatoria che nell'84 fondò la Lega. Al grido di "Roma ladrona" e "La Lega ce l'ha duro" ha saputo sfruttare la turbolenta stagione di Mani Pulite per imporsi sulla scena politica nazionale. Le parole d'ordine di fe - facebook.com facebook «Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com