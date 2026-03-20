La moneta d’oro di Donald Trump
Una Commissione federale delle Belle arti ha approvato l’utilizzo dell’immagine di Donald Trump su una moneta d’oro commemorativa. La decisione riguarda l’emissione di questa moneta, che raffigura l’ex presidente. La moneta sarà realizzata in oro e porta il volto di Trump come elemento centrale. La scelta è stata ufficialmente accettata dalla commissione competente.
Una Commissione federale delle Belle arti ha dato il suo benestare all’iconografia di una moneta d’oro commemorativa con l’immagine di Donald Trump. La moneta sarà coniata per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Tutti i membri della commissione sono stati nominati dal presidente. Dopo aver esaminato diversi bozzetti, la Commissione ha approvato un modello che raffigura il presidente Usa in piedi con i pugni chiusi e appoggiato a una scrivania con un’espressione che viene definita «determinata». Sul rovescio, la moneta da collezione mostra un’aquila, simbolo degli Stati Uniti. Il prezzo di vendita al dettaglio non è ancora stato annunciato, ma articoli simili sono offerti a oltre 1. 🔗 Leggi su Open.online
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Usa, Trump vuole una moneta d'oro col suo ritratto
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