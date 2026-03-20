La moneta d’oro di Donald Trump

Una Commissione federale delle Belle arti ha approvato l’utilizzo dell’immagine di Donald Trump su una moneta d’oro commemorativa. La decisione riguarda l’emissione di questa moneta, che raffigura l’ex presidente. La moneta sarà realizzata in oro e porta il volto di Trump come elemento centrale. La scelta è stata ufficialmente accettata dalla commissione competente.