La guerra per il predominio in Medio Oriente

All’inizio del conflitto scoppiato tra Israele e altre fazioni in Medio Oriente, un giornalista dell’Abc ha chiesto a Donald Trump quali fossero i piani degli Stati Uniti dopo la guerra in Iran. La risposta del presidente statunitense è stata breve e poco chiara: «Lascia perdere il dopo». La conversazione ha attirato l’attenzione su come gli Stati Uniti intendano gestire la situazione nella regione.

Quando, all’inizio del conflitto scatenato con Israele, il cronista dell’ Abc Jonathan Karl chiese a Donald Trump quali fossero i piani degli Stati Uniti per il dopoguerra in Iran, la risposta del presidente Usa fu sibillina: «Lascia perdere il dopo». Non era solo una battuta ma un problema le cui conseguenze si dispiegano giorno dopo giorno su una regione già in fiamme, minacciando di allargarsi al mondo intero. «Non è la Terza guerra mondiale», spiega a TPI Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.SI). «Al momento riguarda solo i Paesi del Golfo ma i suoi effetti smuovono equilibri ben al di là dell’aspetto geografico locale». 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La guerra per il predominio in Medio Oriente Articoli correlati Leggi anche: Dove può arrivare la guerra in Medio Oriente? Perugia. Il saggista Francesco Cataldo Verrina: “La guerra in Medio Oriente non risolve nulla”Secondo Verrina, anche un’ipotetica caduta del regime iraniano non eliminerebbe il caos: “Il conflitto non si esaurisce con la rimozione di un... Guerra in Iran: rischio escalation in medio oriente - Unomattina 06/03/2026 Contenuti e approfondimenti su Medio Oriente Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; Medio Oriente: aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Medio Oriente, da guerra di bombardamenti a conflitto totale: come cambia lo scenario. La guerra per il predominio in Medio OrienteQuando, all’inizio del conflitto scatenato con Israele, il cronista dell’Abc Jonathan Karl chiese a Donald Trump quali fossero i piani degli Stati Uniti per il dopoguerra in Iran, la risposta del pres ... tpi.it GUERRA IN MEDIO ORIENTE: INTERVISTA A TARA RIVA ANALISTA GEOPOLITICA ITALO-IRANIANAA 3 settimane dall’inizio della guerra, quella imperialista lanciata da Israele e Stati Uniti sull’Iran, sono ancora intensi i bombardamenti sul Paese, nella giornata – oggi – in cui si celebra il New ... radiondadurto.org Ferrari sospende momentaneamente le consegne di auto via mare in Medio Oriente alla luce dello scenario di guerra in Medio Oriente: giovedì 19 marzo il titolo della società guidata da Benedetto Vigna cede il 3,5% a Piazza Affari. Negli Emirati Arabi Unit - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA x.com