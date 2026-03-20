Dopo tre settimane dall'inizio dei combattimenti in Iran, il conflitto continua a evolversi senza che sia possibile definire uno stato chiaro. La guerra si è trasformata in una situazione di logoramento instabile, con scontri che persistono in diverse zone del paese. Le forze coinvolte continuano a confrontarsi senza segnali di una conclusione imminente.

Sono passate tre settimane dallo scoppio della guerra in Iran e non è ancora chiaro a che punto sia davvero il conflitto. Donald Trump prima ha detto di aver già vinto e che il regime è stato messo fuori gioco, ma poi ha chiesto agli alleati, Nato e non, di intervenire per tenere aperto lo stretto di Hormuz, ovvero di risolvere un problema che lui stesso ha contribuito a creare. Poi, quando i partner europei hanno rifiutato di combattere, il presidente degli Stati Uniti ha ritrattato dicendo di non aver più bisogno di alcun aiuto. Il suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha le idee ancora più confuse, se possibile. Prima ha promesso un’operazione rapida e non una «guerra senza fine», ma poi ha dichiarato che la campagna militare è ancora in corso, con altri obiettivi da colpire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guerra in Iran non è finita, si è trasformata in un logoramento instabile

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