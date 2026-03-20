La Gen Z ha ancora spazio per coltivare le proprie passioni?

La Generazione Z si interroga sul proprio modo di vivere le passioni, considerando che queste possono assumere diverse forme nel tempo. Dai racconti dei giovani emerge come le passioni siano esperienze che si evolvono e si rinnovano, adattandosi alle diverse occasioni e interessi. Sono loro a condividere che, nonostante le sfide, c’è ancora spazio per dedicarsi a ciò che si ama e coltivare nuove inclinazioni.

Articolo. Dalle voci dei giovani, la passione si struttura come esperienza che può cambiare forma e dare significato all’esistenza La parola passione deriva dal latino passio: ciò che attraversa, che coinvolge, che non si può ignorare. Non nasce come qualcosa da prendere a cuor leggero, ma come un’esperienza che prende e chiede. E, a ben guardare, questo significato non è affatto scomparso. Nelle parole dei giovani bergamaschi – intervistati per il nuovo progetto editoriale sulla parità di genere che indaga, oltre alla passione, i temi della famiglia, del lavoro, casa (martedì 24 aprile) e riferimenti personali (venerdì 27 aprile) – riemerge con una chiarezza quasi inattesa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Gen Z ha ancora spazio per coltivare le proprie passioni? Articoli correlati Leggi anche: Sul web spuntano i giardini digitali, spazi dove poter coltivare le proprie passioni. Ecco perché sono più "sani" dei social media Calciomercato Juve, Spalletti ha condiviso le proprie idee col club: pronti questi due colpi per rilanciare subito la squadra! Cosa succederà a gennaiodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, ecco le mosse per rilanciare la squadra a gennaio: priorità a regista ed esterno, niente colpi... La Gen Z ha ancora spazio per coltivare le proprie passioni Una selezione di notizie su La Gen Z ha ancora spazio per coltivare... Temi più discussi: Zangrillo, 'da qui a 6 anni un milione fuori da PA. Spazio a Gen Z'; Fenomenologia del Gen Z Brown : come il marrone sta ridefinendo lo stile della nuova generazione di giovani adulti; Queste canzoni vecchie sono tornate virali su TikTok (grazie alla Gen Z); Credito al consumo, la Gen Z trascina la domanda: +10,2% nel 2025. La Gen Z ha ancora spazio per coltivare le proprie passioni?La parola passione deriva dal latino passio: ciò che attraversa, che coinvolge, che non si può ignorare. Non nasce come qualcosa da prendere a cuor leggero, ma come un’esperienza che prende e chiede. ecodibergamo.it La Gen Z cerca Dio online: ecco la prima chiesa virtuale di RobloxDagli obby alle preghiere: su Roblox nasce la prima chiesa virtuale della Gen Z. Si chiama Roblox Ministries 2.0 e sta riscrivendo il rapporto tra Gen Z e religione ... skuola.net Alla terza edizione di "24 Frame al Secondo", il talento della Gen Z incontra lo sguardo autorevole del grande cinema italiano Si è conclusa l’11 marzo la prima delle tre semifinali, dando il via a un percorso fatto di emozione, partecipazione e nuove visioni - facebook.com facebook I #Pasdaran confermano uccisione del loro portavoce il gen.Naini #Iran x.com