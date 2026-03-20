La futura stazione ferroviaria Monza Est la tensione è alle stelle Si accende lo scontro sui tempi

A Monza, la discussione sulla futura stazione Monza Est e sulla sospensione della linea del Besanino sta attirando molta attenzione. Le decisioni prese nei recenti incontri politici hanno suscitato reazioni forti tra le parti coinvolte. La questione riguarda sia i lavori sui cantieri sia l’impatto sulla mobilità quotidiana di migliaia di pendolari. La situazione rimane tesa, con opinioni divergenti sui tempi e le modalità di realizzazione.

Scontro politico sul nodo ferrovie a Monza. Al centro della polemica la sospensione della linea del Besanino e il destino della futura fermata Monza Est, due dossier che intrecciano cantieri, mobilità e qualità della vita di migliaia di pendolari. Ad accendere il dibattito è la consigliera regionale e comunale Martina Sassoli (Noi Moderati), che attacca la giunta monzese. "Con l’apertura dei cantieri della Pedemontana e lo stop della linea tra Villasanta e Triuggio, da settembre 2026 la Brianza centrale rischia il collasso – avverte –. Migliaia di pendolari saranno costretti a spostarsi su gomma, tra bus sostitutivi e auto private. Se già oggi Trenord fatica a garantire un servizio adeguato, il rischio è un caos annunciato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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