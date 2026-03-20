La fuga in auto poi a piedi Catturato dagli agenti in metrò

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, un inseguimento ha coinvolto un'auto che ha tentato di scappare, prima in auto e poi a piedi, attraverso le vie della città. La fuga si è conclusa all’interno della stazione della metropolitana M2 Assago Forum, dove gli agenti sono riusciti a catturare i sospetti. L’intera operazione ha avuto inizio durante un normale servizio di pattugliamento stradale.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando un normale servizio di pattugliamento stradale si è trasformato in un inseguimento per le vie cittadine, che si è concluso all’interno della stazione della metropolitana M2 Assago Forum. La Polizia locale di Assago, coordinata dal comandante Stefano Ripoldi, ha fermato un uomo di 28 anni al termine di una fuga pericolosa. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di presidio del territorio promosse dal Comune, mirate non solo al controllo della viabilità ma anche alla prevenzione dei reati, in particolare nelle aree commerciali ad alta frequentazione come il comparto di Milanofiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga in auto, poi a piedi . Catturato dagli agenti in metrò Articoli correlati Auto ariete per l'assalto all'Atm bancomat, poi l'inseguimento fino a Stagno: ladri costretti alla fuga a piedi, recuperata la refurtivaDue auto, entrambe rubate, di cui una utilizzata come ariete per sfondare la saracinesca di un negozio nel centro di Pisae e l'altra per caricare... In fuga su un'auto rubata urtano vetture in sosta, poi tentano di scappare a piedi: arrestatiNel corso di un servizio di contrasto al furto di autoveicoli, i militari della stazione carabinieri di Catania Librino hanno arrestato in flagranza... Motorcycle Bank Robbers Surrounded in Epic Police Takedown! Una raccolta di contenuti su La fuga in auto poi a piedi Catturato... Temi più discussi: La fuga in auto, poi a piedi . Catturato dagli agenti in metrò; Bacoli, fuga dopo il tentato furto di un auto: scarcerati i componenti della banda; Monte di Procida, arrestati 4 malviventi in fuga; Bassa Bergamasca, raffica di controlli dei carabinieri. Un arresto dopo un furto, catturato un latitante. Bacoli, fuga dopo il tentato furto di un auto: scarcerati i componenti della bandaPrima il tentativo di furto di una Fiat 500X, poi lo spericolato tentativo di fuga andato avanti per oltre tre chilometri, da Monte di Procida a Bacoli, durante il quale ... ilmattino.it Fuga in auto, 4 arresti: uno era latitanteI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato 4 uomini per fuga pericolosa. 3 di loro dovranno rispondere anche di favoreggiamento perché il quarto, il ... ilroma.net StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione #carcere #Matteo #arresto #monte #video - facebook.com facebook Catturato dai Carabinieri a Napoli il latitante di camorra Ciro Grassia, esponente apicale del clan “Rinaldi” di San Giovanni a Teduccio. L’uomo, irreperibile da giugno 2025, dovrà ora rispondere del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. x.com