Oggi si celebra l’Eid al-Fitr, la festa che segna la conclusione del Ramadan, e milioni di musulmani in tutto il mondo partecipano a preghiere collettive, scambiano doni e si riuniscono con le famiglie. Le strade si riempiono di festeggiamenti e tradizioni, con persone che indossano abiti nuovi e condividono pasti speciali. Le celebrazioni si svolgono in vari paesi, riflettendo le diverse usanze locali.

Oggi è l'Eid al Fitr, la “festa di fine digiuno", e milioni di musulmani in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e celebrazioni Giovedì 19 marzo è stato l’ultimo giorno del Ramadan, il mese sacro per le persone musulmane, durante il quale viene praticato il digiuno dall’alba al tramonto. La sua fine viene però celebrata il giorno dopo, ossia oggi, il 20 marzo, con l’Eid al Fitr: è una delle due feste più importanti della religione islamica. Eid in arabo significa “festa”, e Fitr “fine del digiuno”. Per l’occasione milioni di persone musulmane in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e festeggiamenti che durano due o tre giorni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La fine del Ramadan nel mondo, con le foto

Articoli correlati

Leggi anche: Milano, festa per la fine del Ramadan con iniziative per bambini. Sardone: “Priorità della sinistra sempre capovolte”

Leggi anche: Con GreenLand 2 la fine del mondo è solo l’inizio, anteprima nazionale domani 25 gennaio di Glulio Regeni - Tutto il male del mondo

Inside Birmingham’s Biggest Ramadan Streets Food Market!

Una selezione di notizie su La fine del Ramadan nel mondo con le...

Temi più discussi: Eid di quartiere 2026, festa per la fine del Ramadan; Eid al-Fitr: cos’è la festa che segna la fine del Ramadan e come si celebra nel mondo; Quando si terrà la Notte dell'Incredulità, che segnerà la fine del Ramadan 2026 in Francia?; È l’Eid al Fitr: come la comunità islamica celebra la fine del Ramadan.

Fine del Ramadan, musulmani in festa in tutto il mondo: cosa è e come si festeggiaMigliaia di musulmani nel mondo sono in festa per l' Eid al-Fitr, che significa 'rottura del digiuno': è il giorno che chiude i 30 giorni di digiuno del Ramadan ... dire.it

Eid Mubarak significato e perché si dice anche per la fine del RamadanEid Mubarak è l'espressione utilizzata dalle persone di fede musulmana per augurare la fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno osservato dai fedeli di Maometto. L'augurio viene utilizzato sia in oc ... tg24.sky.it

Tg2. . In #Israele per la festa di fine ramadan, per la prima volta dal 1967 viene vietato ai fedeli l'accesso alla spianata delle moschee - facebook.com facebook

Enormi raduni di #musulmani per la fine del #ramadan, spesso con grandi disagi per i residenti della zone coinvolte. L'islamizzazione in Italia è sempre più evidente e preoccupante. x.com